〔瑞士经济〕瑞郎升值对更多企业产生负面影响--调查

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透苏黎世12月23日电---一项为瑞士央行进行的调查研究显示,2011年临近结束之际,因瑞郎升值而承压的企业比例增加.
这项为瑞士央行12月15日政策会议进行的调查显示,瑞郎升值对63%的企业产生负面影响,一个季度前该比例为58%.瑞士央行12月15日会议决定,维持瑞郎兑欧元汇率上限为1.20不变.
瑞士央行一直承受着让瑞郎进一步贬值的沉重压力,瑞士国会周三再次呼吁改变瑞郎汇率限制.分析师称瑞郎兑欧元汇价的合理价值在1.30-1.40左右.
由於全球需求走软以及瑞郎升值打压出口,瑞士经济放缓迹象增加.瑞士央行预计该国经济明年成长0.5%.
根据第四季调查,称瑞郎升值没有带来重大影响的企业比例从31%降至29%.称瑞郎升值带来正面效应的企业比例从10%降至8%.
"受负面冲击最为严重的行业为纺织和服装、金属和机械,以及电子产品和精密仪器制造商,"瑞士央行在季度报告中说,"餐饮服务业业绩继续恶化."
这项调查是在10月至11月进行的,共有228家企业参与.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
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