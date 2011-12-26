〔背景资料〕中国已签署的双边本币互换协议一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月26日电---中国央行上周六表示,经国务院批准,与巴基斯坦国家银行在伊斯兰堡签署了中巴双边本币互换协议,互换规模为100亿元人民币/1,400亿卢比,有效期三年,经双方同意可以展期.
自2008年末以来,中国已与14个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利於双边贸易的发展.
以下为上述十四项协议的具体内容:
夥伴国/地区 规模(亿元人民币) 签署日期 有效期(年)
巴基斯坦 100 23/12/2011 3
泰国 700 22/12/2011 3
香港 4,000 22/11/2011 3
韩国 3,600 26/10/2011 3
哈萨克斯坦 70 13/06/2011 3
蒙古国 50 06/05/2011 3
乌兹别克斯坦 7 19/04/2011 3
新西兰 250 18/04/2011 3
新加坡 1,500 23/07/2010 3
冰岛 35 09/06/2010 3
阿根廷 700 02/04/2009 3
印尼 1,000 23/03/2009 3
白俄罗斯 200 11/03/2009 3
马来西亚 800 08/02/2009 3
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合计 13,012
注:中国与香港於2009年1月20日首度签署货币互换协议,当时规模为2,000元人民币.与韩国在2008年12月12日首度签署货币互换协议,规模为1,800元.(完)
--整理 康熙泽; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。