韩国前总统金大中遗孀入朝吊唁金正日

(本文由路透中文网编译提供)

路透坡州12月26日电---韩国已故前总统金大中的遗孀李姬镐，周一穿过韩朝边境，前去吊唁朝鲜已故领导人金正日。

韩国总统李明博2008年上任以来，切断了对朝鲜的援助，希望以此迫使朝鲜放弃核计划并重回谈判桌。这导致韩朝关系降至冰点。

李姬镐率领的13人代表团已乘坐轿车穿过两国边境。她的助理Yoon Chul-koo在非军事区南部边境移民局援引李姬镐的话称，“我希望我的朝鲜之行有助於改善韩朝关系。”

李姬镐此行为期两天，不会参加12月28日举行的金正日葬礼。

至于代表团是否会见朝鲜新领导人金正恩，Yoon Chul-koo称，此行“纯属吊唁”。

另外一支由现代集团（Hyundai）已故前会长郑梦宪的夫人玄贞恩率领的吊唁团，也已经启程前往平壤。（完）