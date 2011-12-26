韩国前总统金大中遗孀入朝吊唁金正日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透坡州12月26日电---韩国已故前总统金大中的遗孀李姬镐，周一穿过韩朝边境，前去吊唁朝鲜已故领导人金正日。
韩国总统李明博2008年上任以来，切断了对朝鲜的援助，希望以此迫使朝鲜放弃核计划并重回谈判桌。这导致韩朝关系降至冰点。
李姬镐率领的13人代表团已乘坐轿车穿过两国边境。她的助理Yoon Chul-koo在非军事区南部边境移民局援引李姬镐的话称，“我希望我的朝鲜之行有助於改善韩朝关系。”
李姬镐此行为期两天，不会参加12月28日举行的金正日葬礼。
至于代表团是否会见朝鲜新领导人金正恩，Yoon Chul-koo称，此行“纯属吊唁”。
另外一支由现代集团（Hyundai）已故前会长郑梦宪的夫人玄贞恩率领的吊唁团，也已经启程前往平壤。（完）
--编译：侯雪苹;发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。