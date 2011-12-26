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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 07:41 BJT

****主要国家经济指标预测--12月27日****

路透12月27日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 -4.7% -5.8%

建筑订单(较上年同期) -- +24.3%

1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 85.5

1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)10月 -3.2% -3.6%

经季节调整房价指数(较前月) -0.4% -0.6%

未经季节调整房价指数(较前月) -0.5% -0.6%

1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 58.3 56.0

1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 0

2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 89

2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.1

2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -0.3% +0.3%

(较上年同期) -1.1% -0.4%

2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.2%

核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%

东京地区整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.8%

核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.5%

2330 日本求职求才比 11月 0.68 0.67

失业率 4.5% 4.5%

2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 -0.8% +2.2%

未来一个月工业生产预估 -- -0.1%

未来两个月工业生产预估 -- +2.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +0.1% +1.9%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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2100 韩国消费者信心指数 12月 99 -- (完)

--整理 兰秀娟;审校 戴素萍

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