主要国家经济指标预测--12月27日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月27日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0500 日本房屋开工(较上年同期) 11月 -4.7% -5.8%
建筑订单(较上年同期) -- +24.3%
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 85.5
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)10月 -3.2% -3.6%
经季节调整房价指数(较前月) -0.4% -0.6%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.5% -0.6%
1500 美国经济谘商会消费者信心指数 12月 58.3 56.0
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 12月 -- 0
2100 韩国央行制造业景气判断指数 1月 -- 89
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.1
2330 日本所有家庭支出(较前月) 11月 -0.3% +0.3%
(较上年同期) -1.1% -0.4%
2330 日本全国整体CPI(较上年同期) 11月 -- -0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.2% -0.1%
东京地区整体CPI(较上年同期) 12月 -- -0.8%
核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.5%
2330 日本求职求才比 11月 0.68 0.67
失业率 4.5% 4.5%
2350 日本工业生产(较前月) 11月初值 -0.8% +2.2%
未来一个月工业生产预估 -- -0.1%
未来两个月工业生产预估 -- +2.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 11月 +0.1% +1.9%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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2100 韩国消费者信心指数 12月 99 -- (完)
--整理 兰秀娟;审校 戴素萍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。