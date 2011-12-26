版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 09:40 BJT

《中国重要政经日程》--2011年12月26日-2012年4月14日

=============================今日重要政经日程==========================

12/26(一)

*--厦门经济特区建设30周年庆祝大会

*--中国国际经济交流中心举行经济每月谈,主题为"扩大消费与发展方式转变"

=============================近日重要政经日程==========================

12/27(二)

*--10:00,社科院研究成果发布会及世界经济与国际形式报告会

*--10:00,国新办就北斗卫星导航系统试运行情况举行新闻发布会

1/7/2012(六)

--第十六届中国资本市场论坛在北京举行.

1/8/2012(日)

--第十三届北大光华新年论坛在北京举行

--2012长江年度论坛在三亚举行.

1/9/2012(一)

--第二届中国小额信贷机构联席会年会在北京举行.

2/4/2012(六)

--中国企业家论坛第十二届年会在北京举行,至6日.

4/13/2012(五)

--第六届中国新能源国际高峰论坛在北京国家会议中心举行,至14日,由全国工商联新能源商会主办.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)

--整理 康熙泽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐