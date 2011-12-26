《热点透视》马云恐得为阿里巴巴摆脱雅虎支付高价

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚 编译 肖群英

路透香港12月23日电---马云希望夺回阿里巴巴的控制权,将他亲手创立的这家中国电子商务巨头置于其掌控之下.此前马云与阿里巴巴大股东雅虎就网上支付附属支付宝(Alipay)的争端表明,马云在阿里巴巴内部仍发挥举足轻重的影响力,并有办法阻止其他竞标者.马云有望心想事成,但要取得融资恐非易事.更雪上加霜的是,马云是在价格跌到谷底时出售阿里巴巴股份,现面临以最高价购回的风险.

雅虎(YHOO.O)持有阿里巴巴1688.HK的43%股份,对马云而言如鲠在喉.尽管他以首席执行官的身份负责阿里巴巴的运作,但他所持股份已一再摊薄至7.5%.雅虎准备在阿里巴巴董事会安插两位董事後,马云与雅虎前执行长Carol Bartz的关系变得剑拔弩张.马云以监管规定为由将支付宝转让给他控制的一家公司後,双方的紧张关系进一步恶化.消除雅虎在阿里巴巴的存在,无疑将让他去掉一块心病.

马云的最大优势在於阻碍雅虎售股条款.根据协议,当雅虎准备向其他方出售股票时,阿里巴巴股东将可优先回购股份.让支付宝脱离雅虎掌控的举挫让马云形象受损,但也表明他能影响阿里巴巴的一举一动.这将给其他竞购者出价购买阿里巴巴股份设下羁绊.

但融资可能是马云面临的一个大问题.鉴於阿里巴巴价值约300亿美元,即便雅虎保留阿里巴巴的15%股份,马云仍需要支付逾80亿美元.根据路透基点报导,阿里巴巴正尽力通过三年期联合贷款筹措40亿美元,但这仅够一半.鉴於阿里巴巴利用复杂的架构来回避外商投资中国互联网公司的法规,外国贷款机构对於介入这类公司的态度均加审慎.

马云回购股份的时机也不理想.阿里巴巴网上商城和旗舰--淘宝网面临的竞争日趋激烈,淘宝网的最大对手京东商城(360buy.com)正筹划在纽约上市.此外,淘宝网一直苦於无法收取更高服务费,涨价举动甚至遭遇网店卖家在其杭州总部门外的抗议浪潮.马云在2005年向雅虎低价出售阿里巴巴43%股份,而他最终恐为了回购股份而付出高昂代价.

相关背景:

--了解内情的消息人士周三向路透表示,雅虎正在考虑一项计划,通过规模约170亿美元的复杂股权交易,出脱所持多数重要亚洲资产.[ID:nCN1300942]

--消息人士称,根据拟达成的交易,雅虎将把持有的阿里巴巴43%股权多数卖回给後者,并将所持雅虎日本(4689.T)的股权全部售予日本软银(9984.T).(完)