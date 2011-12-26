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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 10:09 BJT

《中国基金发行日程表》--12月26日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构             发行时间     备注
 
 *睿智中证500      工银瑞信      中国银行     中国银行、光大证券等     12/26-2012/1/18
  指数分级基金

  信诚沪深300      信诚基金      建设银行     安信证券、渤海证券等     12/21-2012/1/18
  指数分级基金

  嘉实安心货币基金 嘉实基金      中国银行     农业银行、国泰君安等     12/19-12/26

  上投摩根健康     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     12/19-2012/1/20  
  品质生活股票基金

  长城久兆中小板   长城基金      建设银行     农业银行、中信建投等     12/19-2012/1/17
  300指数分级基金

  招商优势企业     招商基金      中国银行     招商银行、申银万国等     12/14-2012/1/20
  灵活配置混合基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.天相数据显示,2010年基金资产总规模为2.44万亿元人民币(不包括QDII基金,包括ETF联接基金),
        比2009年的2.6万亿下降约6%.在各类型基金中,债券型基金规模比09年大幅增长668亿元,达到
        1,507.4亿;而货币型基金规模比09年减少约1,000亿元;其余各类基金规模与09年相比均略有减少.
      3.2010年基金公司管理资产规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、广发、南方、大成、
        银华、华安、富国.
      4.截至10月28日,62家基金公司旗下821只基金(合并计算)三季报披露完毕.天相投顾数据显示,受三
        季度股市债市疲弱影响,各公司旗下基金本期利润总和均为负值,共亏损2,510.74亿元.截至三季度
        末,全市场64家基金公司资产总规模缩水至2.13万亿元.(完) 
  
  --整理 周晓峰; 审校 曾祥进

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