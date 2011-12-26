〔日本经济〕政府批准2012/13年1.16万亿美元预算草案

* 预算以特殊债券和账户实现举债支出不超标

* 执政党控制债务难获政治支持

* 新债发行计划为44万亿日圆,第四年超过税收收入

* 为灾後重建设立3.8万亿日圆特殊账户

* 上调消费税不受欢迎,但外界认为对恢复财政健康有必要

路透东京12月24日电---日本政府周六批准明年4月起财年1.16万亿(兆)美元的预算草案,并依靠会计手段来实现举债与支出不超上限的目标,表明当局难以争取到强化财政状况的政治意愿.

下财年将向市场发行44.2万亿日圆(5,650亿美元)新债,但不包括2.6万亿日圆的"特殊目的债券",这部分债券将由日本公共养老基金接手,并以未来增加的税收收入来偿还.