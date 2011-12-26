〔日本经济〕政府批准2012/13年1.16万亿美元预算草案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 预算以特殊债券和账户实现举债支出不超标
* 执政党控制债务难获政治支持
* 新债发行计划为44万亿日圆,第四年超过税收收入
* 为灾後重建设立3.8万亿日圆特殊账户
* 上调消费税不受欢迎,但外界认为对恢复财政健康有必要
路透东京12月24日电---日本政府周六批准明年4月起财年1.16万亿(兆)美元的预算草案,并依靠会计手段来实现举债与支出不超上限的目标,表明当局难以争取到强化财政状况的政治意愿.
下财年将向市场发行44.2万亿日圆(5,650亿美元)新债,但不包括2.6万亿日圆的"特殊目的债券",这部分债券将由日本公共养老基金接手,并以未来增加的税收收入来偿还.
然而执政党尚未就上调消费税达成一致,这项增税举措在政治上并不受欢迎,而分析师和决策者认为这是控制债务的一个方法.目前日本债务规模已经达到5万亿美元国内生产总值的两倍,在工业化国家中程度最为严重.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。