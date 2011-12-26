〔中国财政〕明年财政赤字规模或收缩千亿,代地方发债2,500亿--报载

路透上海12月26日电---尽管明年中国财政政策定调依然"积极",但实际上的财政赤字却可能较今年缩水.第一财经日报周一引述权威人士称,中国政府2012年拟安排财政赤字仅8,000亿元人民币,较今年拟安排财政赤字9,000亿元减少1,000亿元,其国内生产总值(GDP)占比下降到1.5%,低於市场预期.

该人士并透露,明年财政赤字中,中央财政赤字5,500亿元,比今年减少1,500亿元;代地方发债2,500亿元,比今年增加500亿元.

"8,000亿元的(拟安排)总赤字水平,赤字率下降到1.5%,这的确是低於我个人,以及低於市场普通预期的,"报导引述兴业银行首席经济学家鲁政委称,"2012年经济增速会下降,财政收入会减少,如果赤字水平不扩大,积极财政政策将如何体现呢?"

中央经济工作会议此前称,明年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

中国大型投行--中金公司报告曾预计,明年财政政策运用的空间更大,财政赤字规模料将上升.估计明年中央预算赤字规模在8,000亿元左右,而地方预算赤字规模在3,000亿元左右,分别较今年多出1,000亿元.[ID:CN1293890]

报导引述前述消息人士并称,由於明年赤字总量减少、占国内生产总值的比重降低,加上由於经济增长目标下调,结构性减税力度加大,财政收入增长不会太快;但扩大内需、保障改善民生等支出还需要继续增加,财政收支矛盾将比较突出.

中国财政部日前明确明年结构性减税路线图.财政部部长谢旭人称,明年将扩大营业税改征增值税改革试点,且稳步推进房产税改革试点等.[ID:nCN1305656](完)