美国谴责叙利亚爆炸事件,呼吁勿阻挠阿盟行动

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月23日电---美国对周五叙利亚首都发生的两起爆炸事件予以强烈谴责，称这些事件不应阻挠阿盟旨在结束叙利亚持续九个月流血冲突的计划。

美国国务院发言人唐纳（Mark Toner）在声明中称：“任何形式的恐怖活动都没有正当理由，我们对不论在何处发生此类事件都予以谴责。”

“重要的是，今日的袭击事件不应阻挠阿盟观察团调查和阻止侵犯人权、保护平民的重要工作。我们希望，观察团在非暴力环境下顺利开展工作。”

一位不愿透露姓名的美国官员称，尚不清楚是何组织发动了爆炸袭击。

叙利亚官员谴责是基地组织所为，但反对派称可能是政府当局筹划的，目的是以遭受外力袭击来博得同情和支持。（完）