《热点透视》斯麦吉临别赠言:央行需要保持一些神秘感

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon; 编译 郑茵

路透伦敦12月23日电---欧洲央行执委会成员斯麦吉(Lorenzo Bini Smaghi)在离职前夕,就央行这类机构的运行模式给出了一个颇受欢迎的提示:在坚持实用主义的同时保持一点神秘感.他在接受金融时报采访时指出,唯一值得重视的东西就是央行的使命--物价稳定.但央行可以,而且也应该对完成该使命所采用的方式持开放态度.

虽然一些经济学家批评欧洲央行当前太过专注于抗击通胀,但斯麦吉似乎未对这一央行的正式使命感到不安.不过他也呼吁不要给近来不断增多的有关欧元区量化宽松问题的讨论披上类似宗教的神圣色彩.也就是说,开动印钞机并非不可触碰的禁忌,如果面临通缩威胁,而利率又降无可降时,这样做可能也是必要的.但这些先决条件在目前来看无一满足.这一立场既非德国式的极端强硬,但也不像某些人那样呼吁欧洲央行采取印钞之类的超宽松政策.

斯麦吉坚称,央行的行动应该带有"建设性的模糊".这也许是他临别赠言中最重要的一点.市场和媒体似乎过於理所当然地将央行的政策透明看成是一种基本权力.但没有哪位神智正常的央行官员会放弃这种由不确定性(甚至是神秘性)带来的权力.央行行动的时机和规模就应该留待市场去猜测.也许有时需要一点可预见性.但只有保持一贯的模糊,才能让央行的运作更为有效.(完)