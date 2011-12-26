〔中美贸易〕美国商务部将对华太阳能电池(板)反补贴案初裁推迟至2月

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透华盛顿12月23日电---美国商务部一名官员周五表示,商务部将多花一个月时间调查关於中国政府向太阳能电池(板)产业提供不公平补贴的指控.该指控是德国太阳能企业SolarWorldSWVG.DE旗下美国公司提出的.
这名不愿署名的官员说,美国商务部将於2月14日公布对华太阳能电池(板)反补贴调查的初裁,而不是原定的1月12日左右公布.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。