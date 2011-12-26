〔中国新债〕工行周四将簿记建档发行500亿元固息次级债,含10年和15年

路透上海12月26日电---中国工商银行股份有限公司(601398.SS)(1398.HK)周一公告称,将於周四(29日)簿记建档发行500亿元人民币固息次级债,期限含10年和15年.所募资金用於充实附属资本,提高资本充足率.

刊登在中国债券网上的公告显示,该期债为工行今年第二期次级债,其中10年期品种计划发行规模为100亿元,在第五年末附有发行人赎回权;15年期品种计划发行规模400亿元,在第10年末附有发行人赎回权.上述两个品种间可根据发行申购情况进行回拨.

该期债联席主承销商为中信证券、中金公司和中银国际证券,其中中信证券并为簿记管理人.中诚信国际信用评级有限责任公司对债券的债项和发行人主体评级均为AAA级.

该期债发行期限为12月29日-12月30日,缴款日12月30日.

今年6月工行曾在银行间债市发行380亿元20年期发行人选择权(15+5)固息次级债,票面利率5.56%.

2011年前三季度,工行实现净利润1,639.78亿元,年化加权平均净资产收益率达到25.07%,每股收益为0.47元,不良贷款率降至0.91%.资本充足率和核心资本充足率分别为12.51%和10.03%.

由於快速扩张以及监管目标的日趋严格,今年以来,不少银行机构都相继进行债务融资以补充资本.包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)等.(详情请查看中国2011年已发行金融债一览表[CN/DBTCN](完)

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