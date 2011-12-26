《中国公开市场预测》银行忙揽存导致央票需求锐减,但收益率料续持平

* 年底银行忙于揽存,央票需求大幅萎缩

* 一二级市场利差倒挂,央票投资价值减弱

* 政策面平稳,其发行收益率料续持平

路透上海12月26日电---中国人民银行公开市场明日发行40亿元人民币一年期央票,发行量较上周锐减逾八成.主因银行年底需要更多资金以满足贷存比要求,压制了对央票的需求,央行适时压缩发行规模以维持收益率的平稳.预计明日发行收益率将续持平.

"我们没需求,年底了,银行需要资金备付,现在没什麽兴趣投央票."华东一银行交易员指出,"再说现在央票一二级市场利差倒挂,投资价值不高."

央行上周二发行的260亿元一年期央票,发行价96.63元,对应收益率连续第五周持平於3.4875%;同时当日并未进行正回购操作.

二级市场上,剩余期限约0.97年的央票1101096券tCN1101096=CFXM最新双边报价收益率为3.5200%/3.4950%.

上述交易员指出,银行现在忙着年底揽存,以尽量降低贷存比(贷款/存款),无暇顾及央票投标,再加上一年期央票收益率一二级市场倒挂,投资吸引力不高,导致本期央票需求明显回落,但考虑到近期政策面平稳,预计该期收益率还将继续持平.

央行公开市场此前已经连续四周累计净回笼资金2,080亿元,其中上周净回笼100亿元.

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 40

(周四) 待定

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 30

正回购到期 100

====================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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