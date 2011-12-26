《中国报摘》--其他报纸重要消息12月26日(II)

**证券时报**

--中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示,今年经济增速可能会低於去年,但今年的增长更大程度上是依靠自主增长实现.他指出,目前经济还没有衰退到要采取力度较大的政策来保增长的阶段.

--上海航运研究中心最新《国际干散货运输市场双周报》显示,近两周来国际干散货市场总体表现疲软,涨跌交替.报告认为年末航运市场总体再次冲高的可能性不大,预计未来仍将以震荡走势为主.

--一位基金公司人士透露,上周监管层召集部分基金公司高管在北京开会,其中一项内容是探讨基金业适时推出发起式基金,即股东、高管层和基金经理合计持股至少20%,基金规模只要在5,000万元人民币以上就可以成立.目前只是处於讨论阶段.

**东方早报**

--绿地集团与韩国济州国际自由城市开发中心在韩国签署合作备忘录,将以综合性地产开发运营商的身份加盟韩国济州岛国际自由城市的建设,成为中国地产开发企业走向韩国的第一例.相关项目总投资将达9亿美元.

**中国电力报**

--华电集团公司副总经理陈飞虎在行业峰会上表示,集团将加快煤炭开发步伐.华电今年控制的煤炭产量有望达到2,000万吨,明年有望达到3,900万吨,到2015年时希望能够达到6,000-7,000万吨.此外,华能集团公司的煤炭生产能力已经达到6,772万吨.

**新京报**

--蒙牛纯牛奶检出强致癌物.国家质检总局24日公布的抽查结果显示,蒙牛乳业(2319.HK)(眉山)有限公司生产的一批次产品被检出黄曲霉毒素M1超标140%.对此,昨日(周日)蒙牛在其官网承认这一检测结果并"向全国消费者郑重致歉",此外表示对该批次全部产品进行了封存和销毁.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/苏丹; 审校 曾祥进

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