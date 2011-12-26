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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 11:04 BJT

〔金属期市〕沪铜走低,欧债担忧仍压抑人气

路透新加坡12月26日---上海期铜周一小跌,上周录得近3%的涨幅,受美国一系列乐观经济数据推动,不过有关欧元区债务危机与全球经济放缓的担忧,继续对人气构成打压.

周五数据显示,美国11月耐久财(耐用品)订单大增,新屋销售触及七个月高位,不过消费者支出不振,且一项衡量企业投资的指标连续第二个月下降.[ID:nCN1305320]

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