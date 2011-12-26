〔金属期市〕沪铜走低,欧债担忧仍压抑人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月26日---上海期铜周一小跌,上周录得近3%的涨幅,受美国一系列乐观经济数据推动,不过有关欧元区债务危机与全球经济放缓的担忧,继续对人气构成打压.
周五数据显示,美国11月耐久财(耐用品)订单大增,新屋销售触及七个月高位,不过消费者支出不振,且一项衡量企业投资的指标连续第二个月下降.[ID:nCN1305320]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。