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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 14:28 BJT

中国首艘深水勘察船将赴南海服役

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月26日电---《中国石油报》周一报导称，中国首艘深水工程勘察船“海洋石油708”将在南海投入使用。

报导并未提及勘察船将前往的具体海域。

中石油运营的该报纸称，“海洋石油708”配套钻井系统作业水深3000米，钻孔深度可达海底以下600米。

报导称，宝鸡石油机械有限责任公司是该船钻井系统生产商。12月16日，这艘勘察船已在广州交付给用户中海油田服务股份有限公司(2883.HK)。（完）

--编译：黎黎 发稿：王凤昌

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