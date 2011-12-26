中国首艘深水勘察船将赴南海服役

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月26日电---《中国石油报》周一报导称，中国首艘深水工程勘察船“海洋石油708”将在南海投入使用。
报导并未提及勘察船将前往的具体海域。
中石油运营的该报纸称，“海洋石油708”配套钻井系统作业水深3000米，钻孔深度可达海底以下600米。
报导称，宝鸡石油机械有限责任公司是该船钻井系统生产商。12月16日，这艘勘察船已在广州交付给用户中海油田服务股份有限公司(2883.HK)。（完）
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。