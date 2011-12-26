〔中国新债〕长沙银行周四将簿记建档发行13亿元固息次级债,期限10年

路透上海12月26日电---中国地方性商业银行--长沙银行股份有限公司周一公告称,将於周四(29日)在银行间债市簿记建档发行13亿元人民币固息次级债,期限10年,所募资金将用於充实附属资本.

刊登在中国债券网的公告显示,该期债在五年末附发行人赎回权.另外,13亿元的总发行规模中,新增发行次级债券8亿元,另5亿元额度用於赎回并续发2006年发行的等额次级债.

该期债主承销商南京银行(601009.SS),联合资信评估有限公司评定长沙银行主体长期信用等级为AA-,拟发行次级债信用等级为A+.债券发行期限为12月29日-12月30日,缴款日12月30日.

长沙银行曾於2006年12月26日采取非公开募集发行5亿元次级债,期限10年,前五年债券收益率为4.60%,後五年为7.60%,发行人有权在第五年末赎回.截至2011年6月末,该行未发行其他类型债券.

长沙银行是在16家城市信用社的基础上组建并转变而成,截至2010年末,该行实收资本为18.08亿元.截至2011年6月末,该行资产总额939亿元,上半年实现净利润7.72亿元,资本充足率12.09%,核心资本充足率11.10%.

由於快速扩张以及监管目标的日趋严格,今年以来,不少银行机构都相继进行债务融资以补充资本,包括农业银行(1288.HK)(601288.SS)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)等.(详情请查看中国2011年已发行金融债一览表[CN/DBTCN])

银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之後、先于发行人的股权资本.(完)

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