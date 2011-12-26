欧洲经济指标预测--12月27日-1月3日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月27日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月26日当周----------------------------------
12月27日(二)
无重要经济数据公布.
12月28日(三)
1030 瑞士KOF领先指标 12月 0.28 0.35
12月29日(四)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.8% 持平
(较上年同期) +2.2% +2.4%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.8% 持平
(较上年同期) +2.5% +2.8%
0830 意大利企业信心指数 12月 93.6 94.4
0900 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 11月 -- +2.8%
M3贷供额(较上年同期) +2.5% +2.6%
民间贷款(较上年同期) +2.6% +2.7%
12月30日(五)
0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.1% -0.1%
(较上年同期) +4.3% +4.5%
--------------------------------1月2日当周----------------------------------
1月2日-6日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% -0.9%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.9% -1.0%
1月2日(一)
0843 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月 43.8 44.0
0848 法国Markit制造业PMI 12月终值 48.7 48.7
0853 德国制造业PMI 12月 48.1 48.1
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月 46.9 46.9
1月3日(二)
0830 瑞士PMI 12月 44.5 44.8
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 12月 减少1 减少2
未经季节调整的失业人数(万人) 280 270
经季节调整的失业人数(万人) -- 291.3
经季节调整的失业率 6.9% 6.9%
0928 英国CIPS制造业PMI 12月 47.4 47.6(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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