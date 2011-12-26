〔日本股市〕上涨并突破25日移动均线,成交清淡

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月26日电---日本股市日经指数周一突破25日移动均线,此前美国公布乐观的楼市数据,并达成延长薪资税减免政策期限的协议.
工业机器人制造商Fanuc(6954.T)反弹2.7%.上个交易日曾下跌3.4%,因美银美林将机械工具行业评级下调至"看空".
同业Makita(6586.T)飙升6.6%,继上周触及年内高位後继续攀升,因该公司上周四称,将於12月26日至1月10日回购最高58亿日圆的200万股股份.
日经指数早盘收高1.1%,报8,489.66点,刺穿8,459切入的25日移动均线.成交量清淡,仅为90日均值的27%,许多市场都还在圣诞节後假期休市.
东证股价指数.TOPX收高0.5%至726.59点.(完)
--编译 程琳; 审校 高琦
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。