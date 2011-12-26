〔日本股市〕上涨并突破25日移动均线,成交清淡

路透东京12月26日电---日本股市日经指数周一突破25日移动均线,此前美国公布乐观的楼市数据,并达成延长薪资税减免政策期限的协议.

工业机器人制造商Fanuc(6954.T)反弹2.7%.上个交易日曾下跌3.4%,因美银美林将机械工具行业评级下调至"看空".

同业Makita(6586.T)飙升6.6%,继上周触及年内高位後继续攀升,因该公司上周四称,将於12月26日至1月10日回购最高58亿日圆的200万股股份.

日经指数早盘收高1.1%,报8,489.66点,刺穿8,459切入的25日移动均线.成交量清淡,仅为90日均值的27%,许多市场都还在圣诞节後假期休市.

东证股价指数.TOPX收高0.5%至726.59点.(完)

--编译 程琳; 审校 高琦

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