〔中国债市动态〕现券收益率早盘持稳,市况因临近年底而显清淡

路透上海12月26日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率持稳,市场交投因为临近年底而显得有些清淡,预计该市况在本周可能成为一种常态.

"交易很少做了,都在忙其它事情,年终总结,做报表啥的,"华东一银行交易员说,今天市场上除了信用债之外,其它品种成交较少.

他称,这可能是因为最近信用产品还在不断发行,而承销商需求有限,需要在二级市场上卖出一些吧.

今日中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS七天期品种因跨年因素上涨,但市场流动性整体并不紧张.

中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,央行明年会比较多地动用存款准备金率手段,如果明年外汇占款的增幅过小或者是下降,央行必须要通过存款准备金率释放流动性,但这并不意味着政策的转向.[ID:nCN1305702]

剩余期限近10年的国债110019券最新双边报价tCN110019=CFXM为3.4750%/3.4500%,上日尾盘为3.5000%/3.4400%.剩余期限近一年的央行票据1101096券最新双边报价CN1101096=CFXM为3.5200%/3.4800%,上日尾盘为3.5300%/3.4900%.(完)