〔中国经济〕工信部预计2012年规模以上工业增加值增长约11%--中广网

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京12月26日电---中国工业与信息化部部长苗圩称,明年主要预期目标是规模以上工业增加值增长11%左右.
中广网援引他的话称,预计2011年规模以上工业增加值同比将增长13.9%,他表示,将大力推动传统产业的优化升级,明年要把兼并重组作为全年着力突破的工作点,将出台钢铁、汽车、水泥等重点行业兼并重组的实施方案等.
数据显示,11月份中国规模以上工业增加值同比实际增长12.4%,比10月份回落0.8个百分点,1-11月份,规模以上工业增加值同比增长14.0%.(完)
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--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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