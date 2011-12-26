〔中国经济〕工信部预计2012年规模以上工业增加值增长约11%--中广网

路透北京12月26日电---中国工业与信息化部部长苗圩称,明年主要预期目标是规模以上工业增加值增长11%左右.

中广网援引他的话称,预计2011年规模以上工业增加值同比将增长13.9%,他表示,将大力推动传统产业的优化升级,明年要把兼并重组作为全年着力突破的工作点,将出台钢铁、汽车、水泥等重点行业兼并重组的实施方案等.