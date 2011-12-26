〔中国货币市场〕七天回购利率因跨年因素跳涨,14天品种则明显回落

路透上海12月26日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一早盘七天品种回购利率明显跳涨,因其跨越元旦假期,而上周因同一原因颇为抢手的14天回购今日则明显回落.

交易员亦指出,今日七天期回购利率涨幅仍在合理范围内,显示整体资金面并不紧张,因为多数机构早就着手准备跨节资金.

"七天(回购)不是跨年嘛,"上海一银行交易员称.中国元旦假期为1月1日-1月3日.

华北一银行交易员并指出,大行节日备付压力较小型机构大,今日就有部分大行在市场上借入资金,因而推升了七天期回购利率.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0006 2.9415 5.91 2,323.84

七天CN7DRP=CFXS 4.1201 3.7359 38.42 398.38

14天CN14DRP=CFXS 5.1127 5.4496 -33.69 146.88

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9981 2.9413 5.68 605.3

七天CHICNY7D=CFXS 4.1852 3.7609 42.43 115.5

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(完)

--发稿 曾菱; 审校 丁淑琴

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