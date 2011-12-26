〔中国新债〕华融租赁周四将发行10亿元金融债,三年固息和五年浮息各半

路透上海12月26日电---中国华融金融租赁股份有限公司周一公告称,将於周四(29日)在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币金融债,三年固息和五年浮息品种计划规模各半,其中五年浮息品种的基准利率为一年期定存.

刊登在中国债券信息网的公告显示,工商银行为该期债主承销商及簿记管理人,国家开发银行、华融证券和杭州银行为联席主承销商.上述两个品种均可全额回拨,发行人与簿记管理人将根据发行申购情况,确定两个品种的具体发行规模.

该期债所募资金主要用於支持新增中长期资产业务开展,提高资产收益率水平;合理替代存量负债,保持整体资产负债的稳定,以及优化中长期资产负债匹配结构等.中诚信国际信用评级有限责任公司对债项信用评级为AA+.

该期债发行期限为12月29日当日,起息日和缴款日同为12月30日.

华融金融租赁前身为浙江省租赁有限公司,截至2010年12月,该公司注册资本为25亿元,大型国有金融企业--华融资产持股19.98亿股,占79.92%,为其控股股东.

截至2010年末,华融租赁总资产302.08亿元,净资产41.23亿元,当年实现净利润4.46亿元.期末资本充足率16.06%,全部资产不良率0.91%.不良应收融资租赁款的拨备覆盖率202.98%.2011年上半年,该公司共签订融资租赁合同271个,合同金额177亿元,投放租赁本金105.70亿元,当期实现净利润3.75亿元.

中国人民银行和银监会2009年联合发布公告称,允许符合条件的金融租赁公司发行金融债券,以助其拓宽其资金来源渠道,促进融资租赁业务开展,并增强其支持中小企业发展的能力.(完)

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