《阳歌专栏》当当推电子书 仍有成功希望

(本文由路透中文网编译提供；作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。)

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**当当推电子书 仍有成功希望**

零售业传出的一些消息或许有助看清电子商务对中国企业拓展国内外市场的潜力。

最大的新闻来自当当网DANG.N。作为中国唯一上市的大型电子商务公司，当当网将推出电子书服务，作为网上书店的补充。我的第一反应是"为什麽等了这麽久，他们才这样做？"毕竟，亚马逊(AMZN.O)已销售电子书多年，当当网如今才进军该领域毫无道理，而且还得与盛大网络SNDA.O旗下的盛大文学(Cloudy)和京东商城等推出的新服务竞争。话虽如此，但至少当当网终於意识到电子书的重要性，若能提供优质电子书和阅读器终端，想成为业内主导也不算晚。

此外，运动服饰品牌李宁(2331.HK)在美国展开网上销售业务，迈出进军海外的一小步。我认同李宁拓展海外市场的想法，但坦率地说，我不确定，采取线上销售探路美国等主要市场是否是正确选择，鉴於阿迪达斯和耐克等大品牌在当地的竞争已经很激烈。我认为，李宁此举十有八九会失败，因为公司试图拓展海外市场，但没有适当的资金支持。

最後，以网球名将伯格(Bjorn Borg)命名的运动品牌即将进入中国，该品牌计划与当地合作夥伴联手，明年在华开设门店。此举看似也不会获得成功，鉴於中国人并不太熟悉瑞典网球名将伯格，而且公司看似也没有充足资金扩张。但鉴於中国人喜欢名牌，如果公司能在中国找到不错的合作夥伴，助其融资和宣传，该品牌仍有成功的可能。

一句话：当当网推出电子书服务，虽有点晚，但仍可能运营良好，李宁等品牌进军海外市场，由於资金不足，势将以失败告终。

**中国邮政分拆速递物流可谓电子商务"妙招"**

关於中国电子商务热潮和它带来的巨大商机，我已经写过很多文章，但对於相对不怎麽显眼的快递业务未过多关注，而该业务也因中国网上购物习惯的积累，正悄然崛起。我之前没写过关於快递业务的文章，主要是因为多数快递公司均为地方小团队，靠着几辆自行车、电动车抑或是一两辆面包车来运作。

现在中国媒体报导称，中国邮政集团公司希望分拆速递物流业务，并最终将其上市。当然，类似这种计划还是必须获得政府批准，而且很可能需要一些重大的内部改组，这也意味着，任何此类分拆都很可能要持续一年或更长时间，首次公开发股(IPO)则就更远了。

但如果此事成真，这次IPO将为那些希望利用中国电子商务热潮获利的投资者，提供一个诱人的机会。几乎所有的主要零售商都开设了网络店铺，在这股热潮中也崛起了京东商城、当当网DANG.N、淘宝商城和沃尔玛(WMT.N)投资的1号店等网店巨头。当然也还有亚马逊(AMZN.O)，该公司近期在上海昆山启用了新的大型仓储物流中心，这无疑需要大量快递员来确保货物从该物流中心抵达消费者手中。

此类邮政业务分拆，也将使新公司从当前繁杂的规章及官僚主义中解放出来，可能也将打下基础，最终建成能够抗衡美国联邦快递等外国物流公司的中国货运和物流巨头。也就是说，快递领域的竞争将愈发激烈，类似于电子商务企业自身的白热化竞争。

当然，这一新公司如果真能成形，很明显将拥有规模大、与政府有良好关系的优势，这也意味着，它可以在未来5-10年充分享受电子商务领域的盛宴。

一句话：中国邮政分拆速递物流业务成立独立公司、并使新公司最终上市的计划，似乎为投资者搭乘中国电子商务热潮顺风车提供了一个绝佳机会。(完)

--编译：黎黎/靳怡雯 发稿：程芳/张家伟

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