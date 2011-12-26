〔中国经济〕今年规模以上工业增加值料增13.9%,明年降至11%--工信部(更新版)

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* 预计今年规模以上工业增加值增13.9%,明年增约11%

* 增速呈现逐年回落态势

* 明年把兼并重组作为突破点,将推钢铁等兼并重组方案

路透北京12月26日电---中国工业和信息化部部长苗圩称,预计今年规模以上工业增加值同比将增长13.9%,明年增长11%左右,增速呈现逐年回落趋势.

2010年规模以上工业增加值的同比增速为15.7%.中广网还援引他的话称,面对目前国内外的严峻形势,明年的工作任务至关重要.工信部明年将大力推动传统产业的优化升级,明年要把兼并重组作为全年着力突破的工作点,将出台钢铁、汽车、水泥等重点行业兼并重组的实施方案等.

数据显示,今年11月份中国规模以上工业增加值同比实际增长12.4%,比10月份回落0.8个百分点,1-11月份,规模以上工业增加值同比增长14.0%.

此外,工信部明年还将积极培育发展战略性新兴产业,下更大的力气来抓好节能减排,进一步完善中小企业的发展环境.特别值得关注的就是,将加快推进通信业的转型发展,推动实施宽带中国战略,争取国家政策和资金支持加快推进3D以及光纤宽带网络的发展,扩大覆盖范围.

苗圩并预期,明年中国单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量将降低5%和5%以上,单位工业增加值用水量将下降7%,电信业、软件和信息服务技术业收入增长将达到6%-28%.

近期结束的中央经济工作会议表示,明年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策.并指出,当前中国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出,经济增长下行压力和物价上涨压力并存.[ID:nCN1283394](完)

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