更正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,结束五天连涨(12月23日)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:第五段,"降雪量多至15英尺"有误,应为"降雪量多至15英寸")
路透12月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅下跌,为连升五天后首日下滑,交易商称小麦期货在本周上涨後,需要新的基本面因素才能刺激价格进一步上升.
五天升势令小麦期货累计上涨7.4%,主要是年底回补空头带动.
本周CBOT小麦上升6.5%.
周五交投清淡,成交量为年内最小.
本周美国大平原关键的硬红冬麦种植区出现暴风雪,降雪量多至15英寸,预料下周天气将干燥.下周气温预料和暖,最高上升至华氏60度.
德国商业银行预计,2012年CBOT小麦平均价格为每蒲式耳6.70美元.
美国农业部称,出口商出售12万吨在2011/12付运的美国硬红冬麦往尼日利亚.
CBOT-3月软红冬麦WH2收涨1/4美分,报每蒲式耳6.22美元.
CBOT小麦预估成交量为29,285口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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