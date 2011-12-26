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市场报道 | 2011年 12月 26日 星期一 11:54 BJT

更正:〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货下跌,结束五天连涨(12月23日)

(更正:第五段,"降雪量多至15英尺"有误,应为"降雪量多至15英寸")

路透12月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅下跌,为连升五天后首日下滑,交易商称小麦期货在本周上涨後,需要新的基本面因素才能刺激价格进一步上升.

五天升势令小麦期货累计上涨7.4%,主要是年底回补空头带动.

本周CBOT小麦上升6.5%.

周五交投清淡,成交量为年内最小.

本周美国大平原关键的硬红冬麦种植区出现暴风雪,降雪量多至15英寸,预料下周天气将干燥.下周气温预料和暖,最高上升至华氏60度.

德国商业银行预计,2012年CBOT小麦平均价格为每蒲式耳6.70美元.

美国农业部称,出口商出售12万吨在2011/12付运的美国硬红冬麦往尼日利亚.

CBOT-3月软红冬麦WH2收涨1/4美分,报每蒲式耳6.22美元.

CBOT小麦预估成交量为29,285口.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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