〔中国汇市〕人民币兑美元续窄幅震荡,盘中受中间价带动刷新历史高点

* 人民币兑美元早盘继续窄幅波动
* 受中间价带动,盘中刷新历史高点
* 圣诞假期前後,国内外交投均清淡
* 目前千分之五的汇率波动限制够用
路透北京12月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘继续窄幅波动,在中间价的带动下,盘中刷新历史高点至6.3287.
市场人士并指出,圣诞假期前後,国内外外汇交投均清淡;目前人民币兑美元千分之五的汇率波动限制确实够用.
"今天(即期汇价)还是挺平稳的,现在基本上就成交在6.2900到6.3300这个区间,"上海一大型银行交易员称,"中间价较(历史高点)就差两个点,即期汇价跟中间价下来些,是人民币强势的表现."
上海一外资银行交易员则指出,时值圣诞节假期前後,节日气氛下外盘交易很少,国内市场亦平淡.
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3167元,上日为6.3209元.北京时间上午11:50,人民币兑美元即期报6.3293元,上日收盘价报6.3364元.
针对吴晓灵人民币汇率波幅够用的表态,上述大行交易员指出,市场购汇盘踊跃的时候,1%的波幅也会触及交易区间下限;常规情况下,当前千分之五的波幅"确实够了".
全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,目前人民币兑美元千分之五的汇率波动限制依然够用,不必调整.[ID:nCN1305702]
离岸市场上,北京时间11:50,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3365/30元,上日尾盘报6.3420元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3740/40,上日尾盘为6.3820元.
纽约汇市,美元兑一篮子货币上周五下跌,本周或进一步下滑,因美元资产上升後,投资组合经理年底将重新调整其投资组合.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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