《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月26日

路透上海12月26日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市 场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中 国人民银行公开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2011年12月26日-12月30日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 12/26 深 博彦科技 002649 2,500 22.00 39.86 西南证券 12/29 12/26 深 加加食品 002650 4,000 30.00 40.54 东兴证券 12/29 12/26 深 利君股份 002651 4,100 25.00 17.61 广发证券 12/29 12/27 深 苏交科 300284 6,000 13.30 35.95 中信建投 12/30 12/28 深 温州宏丰 300283 不超过1,771 -- -- 中德证券 1/4/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金 2,601.37亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1305896] ======================================================================================== 2.基金发行 ---------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 睿智中证500 工银瑞信 中国银行 中国银行、光大证券等 12/26-2012/1/18 指数分级基金 信诚沪深300 信诚基金 建设银行 安信证券、渤海证券等 12/21-2012/1/18 指数分级基金 嘉实安心货币基金 嘉实基金 中国银行 农业银行、国泰君安等 12/19-12/26 上投摩根健康 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 12/19-2012/1/20 品质生活股票基金 长城久兆中小板 长城基金 建设银行 农业银行、中信建投等 12/19-2012/1/17 300指数分级基金 招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 12/14-2012/1/20 灵活配置混合基金 ======================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ---------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注 (亿元) 国家电网 100 1年 短期融资券 周一 兴业银行 至多300 5年 固/浮息金融债 周三 北京国资中心 100 5/10年 固息企业债 12/26-12/27 工商银行 500 10/15年 固息次级债 周五 ( 601398.SS )( 1398.HK ) 二.资金投放因素 1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------------------- 央票到期 正回购到期 合计 30 100 130 ======================================================================================= 2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) --------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 无 注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五. ======================================================================================= 3.本周新股资金解冻 --------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 博彦科技 2,500 22.00 -- -- -- 12/26 12/29 加加食品 4,000 30.00 -- -- -- 12/26 12/29 利君股份 4,100 25.00 -- -- -- 12/26 12/29 苏交科 6,000 13.30 -- -- -- 12/27 12/30 ========================================================================================(完) --整理 刘昕; 审校 边竞