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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 12:44 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月26日

路透上海12月26日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市
场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中
国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

  以下为本周内(2011年12月26日-12月30日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

  一.资金占用因素:

  1.新股发行
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  网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    12/26     深     博彦科技   002649       2,500         22.00        39.86     西南证券 12/29
    12/26     深     加加食品   002650       4,000         30.00        40.54     东兴证券 12/29
    12/26     深     利君股份   002651       4,100         25.00        17.61     广发证券 12/29
    12/27     深     苏交科     300284       6,000         13.30        35.95     中信建投 12/30
    12/28     深     温州宏丰   300283    不超过1,771       --           --       中德证券 1/4/2012  
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  注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金 2,601.37亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1305896]
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  2.基金发行
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   名称            基金公司       托管行          分销机构              发行时间     备注 
  睿智中证500      工银瑞信      中国银行     中国银行、光大证券等     12/26-2012/1/18
  指数分级基金

  信诚沪深300      信诚基金      建设银行     安信证券、渤海证券等     12/21-2012/1/18
  指数分级基金

  嘉实安心货币基金 嘉实基金      中国银行     农业银行、国泰君安等     12/19-12/26

  上投摩根健康     上投摩根      中国银行     招商银行、招商证券等     12/19-2012/1/20  
  品质生活股票基金

  长城久兆中小板   长城基金      建设银行     农业银行、中信建投等     12/19-2012/1/17
  300指数分级基金

  招商优势企业     招商基金      中国银行     招商银行、申银万国等     12/14-2012/1/20
  灵活配置混合基金
  
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  3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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  发债主体       规模      期限     债券类型      缴款时间              备    注
                (亿元)

  国家电网        100       1年     短期融资券      周一  
  兴业银行      至多300     5年    固/浮息金融债    周三 
  北京国资中心    100    5/10年     固息企业债    12/26-12/27
  工商银行        500   10/15年     固息次级债      周五                         
  (601398.SS)(1398.HK)               
  二.资金投放因素

  1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
  --------------------------------------------------
  央票到期         正回购到期          合计

     30               100              130
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  2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  发债主体            债券类型      到期本金规模   到期时间
                                       (亿元)
  无

  注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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  3.本周新股资金解冻
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   简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
  博彦科技   2,500        22.00       --          --                --     12/26  12/29
  加加食品   4,000        30.00       --          --                --     12/26  12/29
  利君股份   4,100        25.00       --          --                --     12/26  12/29
  苏交科     6,000        13.30       --          --                --     12/27  12/30
  ========================================================================================(完)
 
  --整理 刘昕; 审校 边竞

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