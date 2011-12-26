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亚洲 | 2011年 12月 27日 星期二 06:32 BJT

****澳新经济指标预测--12月27日-1月3日****

路透12月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月26日当周---------------------------------

12月27日(二)

市场假期.

12月28日(三)

无重要经济数据公布.

12月29日(四)

无重要经济数据公布.

12月30日(五)

0030 澳洲民间信贷 11月 -- +0.2%

房屋信贷 -- +0.4%

--------------------------------1月2日当周-----------------------------------

1月2日(一)

无重要经济数据公布.

1月3日(二)

无重要经济数据公布.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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