《中国金融债发行日程表》--12月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) ==================================================================== *工商银行 400 15年 周四簿记建档 固息次级债 12/29-12/30 (601398.SS)(1398.HK) (在第五年末附发行人赎回权) 100 10年 固息次级债 (在第10年末附发行人赎回权) *兴业银行 120 5年 周一簿记建档 固息金融债 12/26-12/28 (601166.SS) 80 5年 浮息金融债 (一年定存利率基准) *长沙银行 13 10年 周四簿记建档 固息次级债 12/29-12/30 (在第五年末附发行人赎回权) *华融租赁 5 3年 周四簿记建档 固息金融债 12/29-12/30 5 5年 浮息金融债 (一年定存利率基准) *广西北部湾银行 10 10年 周三簿记建档 固息次级债 12/28-12/30 (在第五年末附发行人赎回权) 浦发银行 不超300 3/5年 -- 金融债 -- (600000.SS) 深发展 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 不超过100 5-15年 -- 次级债 -- (000001.SZ) 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 -- (601166.SS) 民生银行 不超过500 -- -- 小微企业专项金融债 -- (1988.HK)(600016.SS) 注: *表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。