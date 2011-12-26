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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 13:21 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为中国即将或正在发行的金融债:

发债主体      规模       期限     票面利率    债券类型    发行时间
           (亿元人民币)
====================================================================
*工商银行      400       15年   周四簿记建档 固息次级债  12/29-12/30
 (601398.SS)(1398.HK)                    (在第五年末附发行人赎回权)
               100       10年                固息次级债
                                         (在第10年末附发行人赎回权)
*兴业银行      120        5年   周一簿记建档 固息金融债  12/26-12/28
 (601166.SS)    80        5年                浮息金融债                            
                                          (一年定存利率基准)
*长沙银行       13       10年   周四簿记建档 固息次级债  12/29-12/30
                                         (在第五年末附发行人赎回权)
*华融租赁        5        3年   周四簿记建档 固息金融债  12/29-12/30
                 5        5年                浮息金融债
                                          (一年定存利率基准)
*广西北部湾银行 10       10年   周三簿记建档 固息次级债  12/28-12/30
                                         (在第五年末附发行人赎回权)
 浦发银行    不超300    3/5年       --         金融债         --
 (600000.SS)   
 深发展      至多300    1-10年      --         金融债         --
           不超过100    5-15年      --         次级债         --
 (000001.SZ) 至多300    1-10年      --         金融债         --
 兴业银行    至多500  不超10年      --         金融债         -- 
 (601166.SS)
 民生银行  不超过500      --        --   小微企业专项金融债   --
 (1988.HK)(600016.SS)

  注: *表示新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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