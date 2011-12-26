《中国金融债发行日程表》--12月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) ==================================================================== *工商银行 400 15年 周四簿记建档 固息次级债 12/29-12/30 ( 601398.SS )( 1398.HK ) (在第五年末附发行人赎回权) 100 10年 固息次级债 (在第10年末附发行人赎回权) *兴业银行 120 5年 周一簿记建档 固息金融债 12/26-12/28 ( 601166.SS ) 80 5年 浮息金融债 (一年定存利率基准) *长沙银行 13 10年 周四簿记建档 固息次级债 12/29-12/30 (在第五年末附发行人赎回权) *华融租赁 5 3年 周四簿记建档 固息金融债 12/29-12/30 5 5年 浮息金融债 (一年定存利率基准) *广西北部湾银行 10 10年 周三簿记建档 固息次级债 12/28-12/30 (在第五年末附发行人赎回权) 浦发银行 不超300 3/5年 -- 金融债 -- ( 600000.SS ) 深发展 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 不超过100 5-15年 -- 次级债 -- ( 000001.SZ ) 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 -- ( 601166.SS ) 民生银行 不超过500 -- -- 小微企业专项金融债 -- ( 1988.HK )( 600016.SS ) 注: *表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》