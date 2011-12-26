〔香港个股〕蒙牛乳业称旗下工厂所产牛奶黄曲霉素M1超标,但尚未出厂

路透上海12月26日电---中国主要乳制品生产商--蒙牛乳业(2319.HK)公告称,在国家质检部门近期对全国液体乳产品进行的抽检中,公司所属眉山工厂的某一批次产品被发现黄曲霉素M1超标.

黄曲霉素是一种剧毒物和强致癌物质.不过蒙牛公司网站周日晚间公告同时强调,由於该批次产品在接受抽检时尚未出库,公司立即将全部产品进行了封存和销毁,确保没有问题产品流向市场.

蒙牛集团表示,"向广大消费者致以诚挚的歉意!我们将认真吸取这一事件的重大教训,在今後的工作中更加严谨细致地执行国家和企业的各项质量和检测标准,在每一个环节上把好质量关."

国家质检总局网站公布的抽检结果显示,蒙牛乳业(眉山)公司10月18日生产的纯牛奶中,黄曲霉毒素M1实测值为1.2μg/千克,而标准值为≤0.5μg/千克.

香港股市周一因公众假期休市,蒙牛乳业上周五收报26.3港元.(完)