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货币新闻 | 2011年 12月 26日 星期一 13:30 BJT

〔日本个股〕索尼已与三星达成共识将解散LCD面板合资企业--消息

路透东京12月26日电---消息人士称,索尼(6758.T)已与三星电子(005930.KS)达成共识,将解散液晶显示器(LCD)面板合资企业,索尼将把股份出售给三星.

三星称,将在0630GMT与索尼就LCD面板合资企业事宜发布联合声明.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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