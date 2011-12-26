〔日本个股〕索尼已与三星达成共识将解散LCD面板合资企业--消息

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透东京12月26日电---消息人士称,索尼(6758.T)已与三星电子(005930.KS)达成共识,将解散液晶显示器(LCD)面板合资企业,索尼将把股份出售给三星.
三星称,将在0630GMT与索尼就LCD面板合资企业事宜发布联合声明.(完)
--编译 肖群英;审校 龚芳
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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