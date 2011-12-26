日本呼吁中国发挥影响力 约束朝鲜

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月26日电---日本周一呼吁中国发挥重要作用，确保朝鲜避免采取贸然行动。
日本首相野田佳彦并敦促中国共享关於朝鲜动态的信息。金正日去世後，外界对於谁将真正控制朝鲜局势以及核计划有颇多揣测。
据一名不愿具名的日本官员透露，野田佳彦向中国国家主席胡锦涛表示：“重要的是，不能让金正日去世对朝鲜半岛和平与稳定造成负面影响。”
他引述野田的话称：“在这种情况下，中国身为六方会谈主席国，且对朝鲜有重大影响力，其作用极其重要。”
野田佳彦敦促中国共享关於朝鲜权力过渡的信息。
他说：“我希望日本和中国之间能积极共享信息，冷静、妥善地应对局势。”（完）
--编译：靳怡雯;发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。