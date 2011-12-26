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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 13:51 BJT

〔中国新债〕华天酒店周四将发行3亿元浮息短期融资券,期限一年

路透上海12月26日电---中国华天酒店集团股份有限公司(000428.SZ)周一公告称,将於周四(29日)
在银行间债市簿记建档发行3亿元人民币浮息短期融资券,期限一年.基准利率为半年定期存款利率.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 华天酒店       5        3      12   12/29簿记建档   招商银行      A+       12/30      12/31
 (000428.SZ)                    (浮息,半年期定存基准)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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