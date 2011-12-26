丰田发布全球最节能混合动力车Aqua

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月26日电---丰田汽车(7203.T)周一发布一款全球最节能混合动力车，与纯电动车相抗衡。
这款车在日本本土名称为Aqua，在海外名为普锐斯C，油耗为每升油35.4公里，现有主力混合动力车型普锐斯油耗则为每升油32公里。
丰田Aqua在日本市场的销售目标为每月1.2万辆，起价为169万日圆（21,600美元）。
丰田上周预计，该公司2012年汽车销售将大增20%，摆脱今年3月日本强震和後来泰国洪灾的影响。（完）
--编译：朱淑珍 ;发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。