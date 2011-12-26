丰田发布全球最节能混合动力车Aqua

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月26日电---丰田汽车(7203.T)周一发布一款全球最节能混合动力车，与纯电动车相抗衡。

这款车在日本本土名称为Aqua，在海外名为普锐斯C，油耗为每升油35.4公里，现有主力混合动力车型普锐斯油耗则为每升油32公里。

丰田Aqua在日本市场的销售目标为每月1.2万辆，起价为169万日圆（21,600美元）。

丰田上周预计，该公司2012年汽车销售将大增20%，摆脱今年3月日本强震和後来泰国洪灾的影响。（完）