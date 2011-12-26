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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 14:13 BJT

〔日本股市〕在清淡交投中收高1%,升穿25日移动均线

路透东京12月26日电---日本股市日经指数周一在清淡交投中升穿25日移动均线,此前美国公布乐观的楼市数据,并达成将薪资税减免政策期限延长两个月的协议,为市场人士提供了暂时宽慰.

日经指数.N225收高1%至8,479.34点,升穿在25日移动均线8,459点.东证股价指数.TOPX升0.5%,报726.44点.(完)

--编译 杜明霞;审校 田建华

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