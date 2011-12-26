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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 14:16 BJT

〔韩国股市〕收盘微跌,受机构投资者卖盘打压

路透首尔12月26日电---韩国股市周一收盘微跌,由於许多金融市场仍在圣诞节假期之中,市场交投清淡,机构投资者卖盘打压大盘.

造船类股领跌,大宇造船(042660.KS)跌3.88%,现代重工(009540.KS)跌2.18%.

韩国综合股价指数.KS11收低0.56%,报1,856.70点.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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