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货币新闻 | 2011年 12月 26日 星期一 14:39 BJT

〔韩国个股〕三星电子称将以9.39亿美元向索尼买断LCD合资企业股份

路透首尔12月26日电---韩国三星电子(005930.KS)周一表示,公司董事会已通过一项计画,将以1.08兆(万亿)韩元(9.3897亿美元)向日本索尼(6758.T)买断双方合资液晶显示器(LCD)面板事业股权.

三星向监管当局发布公告称,三星与索尼计画周一签署协议.

索尼拥有合资企业S-LCD将近50%股份.S-LCD成立於2004年4月,旨在确保液晶面板供应稳定.(完)

--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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