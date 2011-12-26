〔韩国个股〕三星电子称将以9.39亿美元向索尼买断LCD合资企业股份

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透首尔12月26日电---韩国三星电子(005930.KS)周一表示,公司董事会已通过一项计画,将以1.08兆(万亿)韩元(9.3897亿美元)向日本索尼(6758.T)买断双方合资液晶显示器(LCD)面板事业股权.
三星向监管当局发布公告称,三星与索尼计画周一签署协议.
索尼拥有合资企业S-LCD将近50%股份.S-LCD成立於2004年4月,旨在确保液晶面板供应稳定.(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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