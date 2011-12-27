《交易视点》中国债市牛市仍在延续,建议维持高久期策略--中信

路透上海12月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报认为，中期来看对债市仍持积极乐观态度，牛市趋势仍在延续，建议投资者继续维持高久期策略。

**四季度经济热度继续降低**

从四季度央行的调查问卷中可以看出，四季度经济热度继续降低，物价和房价上行压力减弱，货币政策有望进一步放松。

然而，信贷的需求也出现了下降，这有可能造成货币的内生性收缩，削弱货币政策放松对经济的刺激效果。

上周三欧央行声明，将为成员国银行提供4890亿欧元的资金。这一政策的实施降低了银行的流动性风险，也使银行的去杠杆化压力下降，一定程度上缓解了金融体系的恶性循环。

然而，在经济前景黯淡的情况下，银行获得贷款主要将用於修复资产负债表，而不会很快扩张信贷规模；另外，尽管主权债券的收益率大幅高於基准利率，但银行加大主权债券购买规模的意愿可能不会太强。因此这一政策对刺激欧元区经济增长以及缓解主权债务危机的作用都有限。

**市场研判**

中期来看，我们对债市仍持积极乐观态度。

首先，随着欧债危机的进一步演化以及美元指数的持续升值，资本持续从东欧及新兴市场国家流出，这一趋势如果持续到明年，将很可能重创新兴市场国家的债务市场（尤其是低评级信用债市场），我国的信用债市场虽然与国际市场有所隔离，但避险情绪的传播是全球性，中国难以独善其身。反过来说，避险情绪的扩散却有利於利率产品收益率的进一步下降。

其次，从政策操作上来看，当前央行似乎仍然在“经济增长”与“结构调整”中艰难抉择，短期来看，央行可能不会很快大幅放松货币政策，这也使得一部份投资者对债券牛市的持续性产生了质疑，但我们认为央行放慢货币政策松动节奏实际上对债市是一件好事，它有利於债券牛市持续更长的时间。

第三，如果信贷不出现爆发性的增长，我们相信在2012 年7、8月份CPI很可能将下降至2.5%甚至更低的水平，这将是推动债券收益率再下一个台阶的核心推动力。

第四，尽管由於外汇占款的持续流出，银行间流动性状况或许未必迅速宽松，但流动性归根结底由央行掌控，如果经济增长持续下行，流动性放松只是时间问题(完)

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