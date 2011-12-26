〔企业结盟〕韩国电力选定德国RWE为海外贸易合资公司的优先竞标者

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔12月26日电---韩国电力(KEPCO)(015760.KS)和其他公用事业机构的消息人士周一称,韩国电力选定德国RWE(RWEG.DE)为其首家海外贸易合资公司的优先竞标者,该合资公司主营原材料采购.
这位不愿透露姓名的消息人士通过电话向路透表示,韩国电力期望於明年上半年在亚洲设立该合资公司,地点可能在新加坡.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。