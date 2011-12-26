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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 14:54 BJT

〔企业结盟〕韩国电力选定德国RWE为海外贸易合资公司的优先竞标者

路透首尔12月26日电---韩国电力(KEPCO)(015760.KS)和其他公用事业机构的消息人士周一称,韩国电力选定德国RWE(RWEG.DE)为其首家海外贸易合资公司的优先竞标者,该合资公司主营原材料采购.

这位不愿透露姓名的消息人士通过电话向路透表示,韩国电力期望於明年上半年在亚洲设立该合资公司,地点可能在新加坡.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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