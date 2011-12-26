〔中国股市〕沪综指小幅收低并创近三年地量成交,短线无利好将续整固

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京12月26日电---中国股市沪综指周一小幅收低.连续七周下跌後後市场人气未见转暖迹象,外盘普遍上涨亦未能活跃气氛.分析人士称,短线若仍无实质性利好消息,大盘或仍在2,200线一带整固.
沪综指.SSEC收报2,190.11点,跌14.674点,或0.67%.今日A股成交额减至363亿元人民币,创2008年12月31日来最低,当时为334亿元.
华泰证券分析师周林称,今天市场表现不温不火,成交量太低迷,显示市场没有方向感,仍在等待实质性利好消息,例如下调存准、新股放行方面的变化等等.
沪深300指数2012年1月合约CIFF2尾盘报2,344.0点,跌0.73%,成交量为299,399手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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