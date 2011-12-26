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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 14:48 BJT

〔亚洲经济〕日本及缅甸将展开双边投资协定协商--日本共同社

路透东京12月26日电---日本共同社报导称,日本及缅甸周一同意展开协商,以达成双边投资协定.缅甸在军政府高压统治下封闭数十年之後,现正逐渐开放.

缅甸是东南亚国家联盟(ASEAN)中唯一尚未与日本签订投资协定的国家.这些协议通常为企业投资设厂及合作收购减少障碍.(完)

--编译 李婷仪;审校 田建华

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