〔亚洲经济〕日本及缅甸将展开双边投资协定协商--日本共同社

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月26日电---日本共同社报导称,日本及缅甸周一同意展开协商,以达成双边投资协定.缅甸在军政府高压统治下封闭数十年之後,现正逐渐开放.
缅甸是东南亚国家联盟(ASEAN)中唯一尚未与日本签订投资协定的国家.这些协议通常为企业投资设厂及合作收购减少障碍.(完)
--编译 李婷仪;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。