〔日本个股〕索尼将调整2011/12年度财测,反映出售合资企业股权等因素

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月26日电---日本索尼(6758.T)周一称,预计出售与三星电子(005930.KS)合资的液晶显示器(LCD)面板企业中的股份,将令10-12月当季产生大约660亿日圆(8.45亿美元)的减值损失.
索尼称,预计该交易将带来500亿日圆的年度开支节省.
索尼在声明中称,将修正明年3月止会计年度的年度财测,以反映该交易和其他因素.(完)
--编译 吴云凌;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。