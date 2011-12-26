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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 15:07 BJT

〔日本个股〕索尼将调整2011/12年度财测,反映出售合资企业股权等因素

路透东京12月26日电---日本索尼(6758.T)周一称,预计出售与三星电子(005930.KS)合资的液晶显示器(LCD)面板企业中的股份,将令10-12月当季产生大约660亿日圆(8.45亿美元)的减值损失.

索尼称,预计该交易将带来500亿日圆的年度开支节省.

索尼在声明中称,将修正明年3月止会计年度的年度财测,以反映该交易和其他因素.(完)

--编译 吴云凌;审校 隋芬

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