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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 15:04 BJT

〔日本股市〕在清淡交投中收高1%,升穿25日移动均线(更新版)

(新增细节)

路透东京12月26日电---日本股市日经指数周一在清淡交投中升穿25日移动均线,此前美国公布乐观的楼市数据,并达成将薪资税减免政策期限延长两个月的协议,为市场人士提供了暂时宽慰.

东京主版市场成交量触及年内新低,仅有9.042亿股换手.包括美国、欧洲和香港股市在内的许多全球市场都因圣诞节假期休市.

东京证交所机械类股指数.IMCHN.T扬升1.2%,扳回一部分前一日的跌幅.当时因美银美林下调该板块评级至"负面",导致机械类股下跌.

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