〔日本股市〕在清淡交投中收高1%,升穿25日移动均线(更新版)

(新增细节)

路透东京12月26日电---日本股市日经指数周一在清淡交投中升穿25日移动均线,此前美国公布乐观的楼市数据,并达成将薪资税减免政策期限延长两个月的协议,为市场人士提供了暂时宽慰.

东京主版市场成交量触及年内新低,仅有9.042亿股换手.包括美国、欧洲和香港股市在内的许多全球市场都因圣诞节假期休市.