〔日本股市〕在清淡交投中收高1%,升穿25日移动均线(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京12月26日电---日本股市日经指数周一在清淡交投中升穿25日移动均线,此前美国公布乐观的楼市数据,并达成将薪资税减免政策期限延长两个月的协议,为市场人士提供了暂时宽慰.
东京主版市场成交量触及年内新低,仅有9.042亿股换手.包括美国、欧洲和香港股市在内的许多全球市场都因圣诞节假期休市.
东京证交所机械类股指数.IMCHN.T扬升1.2%,扳回一部分前一日的跌幅.当时因美银美林下调该板块评级至"负面",导致机械类股下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。