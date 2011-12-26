〔中国票据市场〕转贴利率略有上行,仍有部分机构出於调规模需要出票

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月26日电---中国票据市场转贴利率周一略有上行.年末临近,多数机构的业务计划完成接近尾声,不过仍有部分机构出於调规模需要而少量出票,并推动市场利率小幅走高.
交易员并表示,尽管年底前出票量可能稍多於收票需求,但由於市场整体交投明显趋淡,预计转贴利率大幅冲高的可能性不大.
"(转贴利率)上去一点,年息8.48%/8.58%,因为最後一周,价格有点乱,该收的都收的差不多了,除非还有规模,有一些要调节一下规模的,可能会出一点."上海一银行交易员称.
他并指出,不少银行受制於存贷比考核,年底前有调减票据规模的压力,不过多数机构的业务调整应该已接近完毕,年内最後几个交易日转贴利率出现大幅波动的可能性偏低.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 8.3630/7.9856 8.6434/8.2924 9.8700/9.2060
上日 8.3822/7.9944 8.6818/8.2969 9.9200/9.2060
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变动 -1.92bp/-0.88bp -3.84bp/-0.45bp -5.00bp/0bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持稳**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=持稳在6.1977%.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.2193/3.1633 3.2905/3.2350
上日 3.2112/3.1552 3.2712/3.2180
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 边竞; 审校 乔艳红
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。