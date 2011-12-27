《交易视点》中国经济放缓及政策放松弱於预期,或增低等级债风险--中信

路透上海12月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品策略报告认为,我们仍然坚持在年报中提到的观点，低等级债直到明年1季度末或2季度初经济基本见底之前，将始终处於经济下滑导致利率、高等级债收益率下行和企业盈利大幅下滑引发信用风险担忧的纠结之中。

低等级债重建信心或者说收益率出现明显下降可能需要等到经济基本见底，政策刺激力度明显加大以及利率和高等级债收益率水平降至较低水平等因素共同作用。

因此短期内不会随高等级品种收益率下行，低等级债信用利差缩窄的时机可能仍未到来，这类产品的春天可能需要等到1季度末。同时需要关注部分负债率较高的企业受信贷调控影响资金链断裂的风险；如果政策微调继续，经济保持低位运行的时间较长，则要警惕部分企业出现偿付风险的可能以及其对信用债市场可能的冲击。

**中高等级短融收益率仍具有一定的配置价值**

央行对大幅放松流动性的谨慎和准备金率政策的相对犹豫是资金面的阶段性收紧的主要原因之一，在当前经济下滑但增速仍可以接受的前提下，央行可能依然意在继续维持相对平衡的资金面，7天回购利率均值有望保持在3.0-3.5%的水平；

从估值看，1年AAA短融收益率目前为5.00%左右，具有一定的安全边际，中高等级短融收益率仍具有一定的配置价值。

**高等级债信用利差可能趋於缩窄。**

12月初以来，政策观望和相对平衡的流动性使得中票收益率逐渐进入窄幅震荡状态。从目前来看，政策逐步微调可能是货币当局最可能的选择之一，短期内经济增速和通胀可能仍将保持下滑走势，同时考虑到央行有意维持相对平衡宽松的资金面，这对於信用资质与利率产品相近的高等级信用债比较有利，因此我们认为对於高等级信用债来说，当前相对偏高的信用利差可能仍将趋於缩窄。

**关注盈利能力较弱且周期性较强的行业企业信用风险**

年初以来，受信贷政策调控及海外经济下滑等因素影响，国内经济增速趋缓，对部分周期性行业和过於依赖信贷扩张的行业形成明显冲击。

其一，山东海龙的持续降级，其中不但有内部经营不善的原因，行业景气下行同样是主导因素。以此为鉴，对於部分盈利能力较弱且周期性较强的行业，需要关注其基本面和信用资质明显恶化的风险。

其二，高速公路行业在2009-2010年过於依赖信贷进行扩张，在信贷紧缩背景下债务压力明显增大，从已发行债券的高速企业看，普遍存在有息负债规模高，营业收入和利润规模小、已获利息倍数低等问题。

部分高速企业通过自身收入和现金流支撑高负债的压力较大，如没有信贷支持，则容易出现资金链和偿付问题。

从未来看，虽然宏观经济政策逐渐开始微调，但经济增长仍将趋於放缓，对於上述行业来说，2012年的经营和盈利状况仍不乐观，对此类企业信用资质的变动需持续关注。(完)

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