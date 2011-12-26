修正:〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收低,受获利了结拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:第一段"新年假期降至"修正为"将至")
路透曼谷12月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一小跌,交易员称受到获利了结拖累,此前早盘一度触及两周高位.新年假期将至,市场交投清淡.
TOCOM指标6月期胶合约<0#JRU:>小跌1.9日圆,结算价报每公斤276.4日圆(3.54美元).
该合约一度上涨1.1%至每公斤281.5日圆,为12月12日以来的最高位,随後获利了结涌现.
"TOCOM期胶在触及两周高位後应会进一步走高.胶市从油价与股价走坚中得到支撑,但获利了结卖盘在午後拉低了价格."一交易员表示.
多位交易员称,TOCOM期胶收在关键的心理支撑位270日圆上方後,周二有望上涨,但获利卖盘可能会限制涨幅.(完)
--编译/审校 兰秀娟/隋芬/龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。