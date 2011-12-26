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亚洲 | 2011年 12月 26日 星期一 15:38 BJT

修正:〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收低,受获利了结拖累

(更正:第一段"新年假期降至"修正为"将至")

路透曼谷12月26日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一小跌,交易员称受到获利了结拖累,此前早盘一度触及两周高位.新年假期将至,市场交投清淡.

TOCOM指标6月期胶合约<0#JRU:>小跌1.9日圆,结算价报每公斤276.4日圆(3.54美元).

该合约一度上涨1.1%至每公斤281.5日圆,为12月12日以来的最高位,随後获利了结涌现.

"TOCOM期胶在触及两周高位後应会进一步走高.胶市从油价与股价走坚中得到支撑,但获利了结卖盘在午後拉低了价格."一交易员表示.

多位交易员称,TOCOM期胶收在关键的心理支撑位270日圆上方後,周二有望上涨,但获利卖盘可能会限制涨幅.(完)

--编译/审校 兰秀娟/隋芬/龚芳

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