修正:〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收低,受获利了结拖累

TOCOM指标6月期胶合约<0#JRU:>小跌1.9日圆,结算价报每公斤276.4日圆(3.54美元).

该合约一度上涨1.1%至每公斤281.5日圆,为12月12日以来的最高位,随後获利了结涌现.

"TOCOM期胶在触及两周高位後应会进一步走高.胶市从油价与股价走坚中得到支撑,但获利了结卖盘在午後拉低了价格."一交易员表示.