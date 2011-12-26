中国时速500公里高速试验列车落成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透北京12月26日电---新华社周一报导称，中国更高速试验列车于周末落成，时速可达500公里。
报导称，该列车由中国南车四方股份公司打造，车头设计灵感来源於中国古代兵器“剑”。
不过中国南车董事长赵小刚对《北京晨报》表示，更高速度不等於以後运行到这麽高的速度。
他说：“进行科学探索，使其安全余量通过试验发展，来确保动车组运行安全。”
中国铁路行业刚经历痛楚的一年，7月两辆高速列车追尾，导致至少40人死亡，此後中国新的高铁建设几乎陷於停滞。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。