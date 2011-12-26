〔中国贵金属〕10月黄金产量31.75吨,前十月累计同比增近5%--工信部

美国股市；开盘走低，受银行和医疗保健类股拖累
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京12月26日电---中国工业和信息化部周一称,10月中国生产黄金31.75吨,1-10月份累计完成290.752吨,同比增长4.96%.
刊登在工信部网站上的新闻稿称,1-10月黄金矿产金完成243吨,比去年同期增长6.91%;有色副产金完成47.5吨,比去年同期下降4.03%.
1-10月份,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为151.282吨和117.954吨,比去年同期分别增长12.04%和8.34%.十大黄金集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的52.03%和48.49%.(完)
更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 黄凯
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。
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