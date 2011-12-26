〔中国贵金属〕10月黄金产量31.75吨,前十月累计同比增近5%--工信部

刊登在工信部网站上的新闻稿称,1-10月黄金矿产金完成243吨,比去年同期增长6.91%;有色副产金完成47.5吨,比去年同期下降4.03%.

1-10月份,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为151.282吨和117.954吨,比去年同期分别增长12.04%和8.34%.十大黄金集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的52.03%和48.49%.(完)