版本:
中国
货币新闻 | 2011年 12月 26日 星期一 15:51 BJT

〔中国贵金属〕10月黄金产量31.75吨,前十月累计同比增近5%--工信部

路透北京12月26日电---中国工业和信息化部周一称,10月中国生产黄金31.75吨,1-10月份累计完成290.752吨,同比增长4.96%.

刊登在工信部网站上的新闻稿称,1-10月黄金矿产金完成243吨,比去年同期增长6.91%;有色副产金完成47.5吨,比去年同期下降4.03%.

1-10月份,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量和矿产金产量分别为151.282吨和117.954吨,比去年同期分别增长12.04%和8.34%.十大黄金集团黄金成品金产量和矿产金产量分别占全国的52.03%和48.49%.(完)

更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)

--发稿 李文科; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐